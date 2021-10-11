(Özel)- Sanatçı Kibariye’den, kuaförüne 4 bin 200 liralık ‘kaynak saç’ şoku

Kadıköy’de bir kuaföre gelen sanatçı Kibariye, 4 bin 200 lira değerinde kaynak saç yaptırdı. İşlem sonrası iddiaya göre ücreti ödemeyen Kibariye, eşi Ali Küçükbalçık ile birlikte kuaförden ayrıldı. İşletme sahibinin telefon üzerinden görüştüğü Kibariye’nin eşi Küçükbalçık ise ödeme yapmayacaklarını belirtince yaklaşık 3 saat boyunca Kibariye’ye hizmet veren işletme sahibi hayatının şokunu yaşadı. Kibariye’nin kuaförde saçlarına işlem yaptırdığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü Kadıköy’de bulunan bir kuaför dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, eşi Ali Küçükbalçık ile birlikte kaynak saç yapan bir işletmeye gelen sanatçı Kibariye 3 saat süren işlem sonrası aldığı hizmetin bedeli olan 4 bin 200 lira tutarındaki borcunu ödemeden dükkandan ayrıldı. Ödeme alamayan iş yeri sahipleri ise Kibariye’nin danışmanı ile iletişime geçerek ödeme yapılmasını talep edince araya Kibariye’nin eşi Ali Küçükbalçık girdi. Küçükbalçık ise bu tutarı ödemeyecekleri belirterek telefonu kapattı ve işletme sahiplerinin numarasını engelledi. Hayatının şokunu yaşayan işletme sahibi ise ‘dükkanımıza dünya starı geldi diye düşünmüştük’ diyerek yaşanılanlara tepki gösterdi.

“Ödeme yapmayacağız diyerek telefonu suratıma kapattı”

Yaşanan olaya ilişkin konuşan işletme sahibi Kiraz Kıran, “Kibariye Hanım dükkanımıza geldi. Kaynak saç işlemi yaptık. Normal müşteriden parayı önceden talep ediyoruz. Kibariye Hanımı görünce dükkanımıza dünya starı geldi diye düşündük. Önden ödeme talep etmedik. O da işlem sonunda tutan 4 bin 200 liralık borcunu ödemeden çıkarak gitti. Menajeri ile iletişime geçtik. Bizden IBAN numarası istediler, gönderdik. Elimize para geçmeyince bu sefer eşi Ali Bey’i aradık. Kendisi bize sponsor olmamızı teklif etti. Biz de bu teklifi kabul etmeyince bu parayı ödemeyeceklerini söyleyip telefonu suratıma kapattı. Halbuki biz Kibariye Hanımı görünce rahatsız olmasın diye dükkanı müşteriye kapatmıştık. Tüm personelimiz onunla ilgileniyordu. Keşke böyle olmasaydı” diye konuştu.