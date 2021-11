Rojda İlaldı ile Ayberk Gürbüz hayatlarını birleştirdi

Harput Şirketler Onursal Başkanı, Elazığlı Celal İlaldı’nın Kızı Avukat Helin Rojda İlaldı ve UGC Uğur Gürbüz Cıvata A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Gürbüz’ün oğlu Ayberk Gürbüz, Cumartesi günü Four Seasons İstanbul At The Bosphorus Hotelinde dünya evine girdi