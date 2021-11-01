Rojda İlaldı ile Ayberk Gürbüz hayatlarını birleştirdi

Harput Şirketler Onursal Başkanı, Elazığlı Celal İlaldı’nın Kızı Avukat Helin Rojda İlaldı ve UGC Uğur Gürbüz Cıvata A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Gürbüz’ün oğlu Ayberk Gürbüz, Cumartesi günü Four Seasons İstanbul At The Bosphorus Hotelinde dünya evine girdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kıydığı nikahın şahitliğini İş İnsanı Mehmet Yıldırım, İş İnsanı Ahmet Araç ve CHP 26. Dönem Milletvekili Ali Özcan yaptı. Halk Müziği Sanatçısı Pınar Aydınlar ile başlayan gece, Pop sanatçısı Berkay’ın şarkılarıyla son buldu.

Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2021, 22:48