Rumelili Ekrem Küçükçekmece’de hemşerileriyle buluştu

Küçükçekmece’de Balkan müziğinin sevilen sesi Ekrem Pehlivan, sahne performansı ve sesiyle katılımcılara eğlenceli bir akşam yaşattı. Kurban Bayramı’nın 4’üncü günü gerçekleştirilen konsere Küçükçekmeceliler büyük ilgi gösterdi.
“Balkanlara selam olsun”Konseri izleyen Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, vatandaşların bayramını kutlayarak, “Tüm Balkanlardaki yurttaşlarımızı gönülden selamlıyorum. 54 yıldır Küçükçekmece’de ikamet eden bir kardeşiniz olarak nice bayramların barış içinde demokrasi ile gelmesini temenni ediyorum. Dayanışmamızı, güler yüzü ve sevgimizi birbirimizden esirgemeyelim. Sanatçımıza ve sizlere teşekkür ediyorum” sözleriyle seslendi.