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Şahabettin Aydın’dan Gülben Ergenli klip sürprizi

ŞARKICI ŞAHABETTİN AYDIN, 'YAŞAMAK BU DEĞİL' ADLI TEKLİSİYLE MÜZİK DÜNYASINA ADIM ATTI.

Şahabettin Aydın’dan Gülben Ergenli klip sürprizi

Şarkıcı Şahabettin Aydın, ’Yaşamak Bu Değil’ adlı teklisiyle müzik dünyasına adım attı.

Yeni teklisi ‘Yaşamak Bu Değil’i uzun süren çalışmaların ardından tamamlayan Şahabettin Aydın, müzik dünyasına hızlı bir giriş yaptı. “Müzik eğitimim ve birikimime güveniyorum” diyen Aydın’ın en büyük destekçisi ise klibinde oynayan sanatçı Gülben Ergen oldu. Şahabettin Aydın, sözü Burhan Bayar, müziği Yılmaz Tatlıses’e ait olan ’Yaşamak Bu Değil’ teklisiyle müzik dünyasına adım attı.

“Müzisyen bir aileden geldim. Yıllar boyu Arif Sağ Müzik Okulu’nda eğitim aldım. Artık birikimlerimi müzikseverlere sunma zamanı” diyen Aydın’ın ilk teklisi YouTube’dan yayınlandı. Gülben Ergin’in hem yönetmen koltuğunda oturduğu hem de oynadığı klibin çekimleri Bodrum’da yapıldı. Aydın’ın sesi ve yorumuna 10 tam puan verdiğini söyleyen Ergen, “Şahabettin uzun süre dillerden düşmeyecek bir şarkıyla karşınıza çıktı. Eminim çok seveceksiniz” dedi.

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