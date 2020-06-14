“Sahneye çıktığım zaman normalleşeceğim”

Komedyen Miray Akovalıgil, normalleşme sürecini kendisi için sahnelere çıkmak olarak tanımladı. “Ben sahnelere çıkacağım günlerde gerçekten normalleşmiş olacağım” dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sürecinde sosyal izolasyon gereği, sahne performansları da bir süre askıya alınmıştı. Türkiye’de vaka sayılarının kontrol altına alınmasıyla yeni normale geçiş süreci başladı. Bu kapsamda 1 Temmuz’dan itibaren sinema, tiyatro, gösteri merkezleri belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecek. Bu gelişmeyle gözler sahne performansları sergileyen sanatçılara çevrildi. Komedyen Miray Akovalıgil, pandemi sürecinde yaşadıklarını ve yeni normale geçişte planlarını anlattı.

“Benim için normale geçiş sahnede tekrar stand-up yapıp seyircilerimi canlı kanlı güldürmeye başlayınca olacak”

Yeni normale geçişle birlikte hayatınızda büyük değişimler yaşamadığını söyleyen Akovalıgil, “Ben karantina sürecinde çalışmaktan başka bir şey yapmadım ve bu süreci oldukça üretken geçirdim. Bu nedenle sürecin başında da normale geçiş evresinde de benim için büyük bir değişim olmadı. Karantina sürecinden farklı olarak sadece ofisime gidip gelmeye başladım. Sanırım benim için normale geçiş sahnede tekrar stand-up yapıp seyircilerimi canlı kanlı güldürmeye başlayınca olacak” dedi.

“Meğer annem üzerinden malzeme yapıyormuşum da haberim yokmuş”

Sosyal izolasyon döneminde vaktinin neredeyse bütününü herkes gibi evde geçirdiğini anlatan Akovalıgil, ”Sormayın, Story kurdu oldum resmen. Açıkçası karantina sürecinden önce ben anlık story’ler çekip özel hayatımı paylaşmayı pek istemiyordum. Ancak bu ev sürecinde kendimi “güünaayydııın” derken, ev hallerimi paylaşırken ve hatta birlikte yaşadığım annemi takipçilerime tanıtırken buldum. Kimse bana annemin bu kadar tutacağını söylememişti. En son kendisinden öyle bir uyarı yedim ki bir daha annemi sosyal medyada paylaşamaz oldum ve çok üzüldüm. Meğer ben bayağı annem üzerinden malzeme yapıyormuşum da haberim yokmuş.

Bu süreçte paylaşımlarımı düzenli yapmaya özen gösterdim dersem yalan olur. Bazen canım sosyal medyayı açmak bile istemedi, açmadım. Bazen gün boyu boşta kaldıkça canlı yayınlar yapıp, yeni videolar çekip paylaştım. Biraz kendi günlük modum ve iş yoğunluğuma göre süreç şekillendi, pişman değilim” diye konuştu.

“Aralarda bıraktığımız boş sandalyeleri görmeye alışacağım”

Yakında sahne performanslarına başlayacağını açıklayan Akovalıgil, “Bu konuda her gün başka bir tarih duyuyoruz diyebilirim. Ben kendimi kapalı sahneler uzun bir süre olmayacak ama açık hava sahnelerinde yakında seyircilerimle buluşacağım ve aralarda bıraktığımız boş sandalyelere alışacağım diye hazırladım” ifadelerini kullandı.

“Sanatçılar çok ama çok büyük bir maddi sıkıntı yaşadılar”

Akovalıgil, bu dönemde komedyenlerin karşılaştıkları zorluklar hakkında da açıklama yaptı. Komedyenlerin bu süreçte sahneleri çok özlediğini altını çizen Akovalıgil, diğer bir zorluğun da maddi boyutta ortaya çıktığını söyledi. Akovelıgil, “Bence iki büyük zorlukla karşı karşıyayız. Birincisi hayatın gerçeği olan maddiyatın imkansızlaşması, ikincisi ise seyircilerden ve sahnelerden uzak kalmak. Ben bile sadece bir yıldır tek kişilik gösteri yaparken sahneye çıkmadığım için bu kadar üzülmeye başladıysam, yılların komedyenlerinin ve tiyatrocularının ruh halini tahmin bile edemiyorum.

Maddiyat ise işin diğer tatsız tarafı. Ben kendimi şanslı bir komedyen olarak görüyorum. Çünkü akışta devam eden bir avukatlık kariyerim ve müvekkillerim var. Kısacası diğer mesleğimle maddi olarak konforumu devam ettirebiliyorum. Fakat diğer meslektaşlarım da dahil sahneden gelirini sağlayan bütün sanatçılar çok ama çok büyük bir maddi sıkıntı yaşadılar. Bu kadar kıymetli ve özgün iş yapan bireylerin bu yüzyılda hala bu tarz zorluklarla mücadele etmesi sanatçının gerçek cesareti bence. Ben henüz o kadar cesur değilim, konforum için çok yönlü ve çok meslekli olmayı tercih ediyorum” dedi.

“Yıl 2020 halen kadın komedyen ve erkek komedyen olarak ayrımcılık yapılıyor”

Sık sık kadın komedyen olarak nitelendirildiğini ve bu durumun kendisini bir hayli rahatsız ettiğini belirten Akovalıgil, “Yıl 2020 halen kadın komedyen ve erkek komedyen olarak ayrımcılık yapılıyor” diye tepki verdi

Akovalıgil, gelecek dönemlerde kadın komedyenlerin sayısının artmaya devam edeceğini belirterek, “Yakında umarım kadın erkek olmasına değil sadece ne kadar komik olduğunu değerlendiriyor olacağız.Ben kadın olmanın başka bir dezavantajından bahsetmek istemiyorum. Bu halimizi acındırmak olur. Ben sahnede kadın olmanın artılarından bahsetmek istiyorum; kadın olduğumu hissettirerek sahnede olmak ve bununla gurur duymak benim için inanılmaz büyük bir keyif” şeklinde konuştu.