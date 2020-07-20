Sami Barlas'ın mutlu günü

AK Partili İBB Tarım Komisyonu Başkanı ve Silivri Belediye Meclis Üyesi Sami Barlas'ın geçtiğimiz günlerde nikahı kıyılan kızı Begüm Barlas'ın düğününde çok sayıda isim biraraya geldi.
Mega Country Kır Bahçesi'ndeki düğüne Silivri Belediye Başkan Vekili Şenoğlu Türkyılmaz, Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, AK Parti Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, MHP Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın, Gelecek Partisi İlçe Başkanı Dr. Ümit Beyatlı, Silivrispor Kulübü Başkanı Taylan Güraslan, AK Partili ve CHP'li belediye meclis üyeleri Muhtarlar Derneği Başkanı Muharrem Eren ve Silivrili muhtarlar ile çiftin aile dostları katıldı.
Davetlilerle tek tek ilgilenen Sami Barlas, gece yarısına doğru sosyal medya üzerinden paylaştığı duygusal bir mesajla kızına mutluluklar diledi.
Barlas'ın paylaşımı şu şekilde: