Şeyma Subaşı milyarder sevgilisi ile sarmaş dolaş sürat teknesi kullandı

Son günlerde ismi Suudi Arabistanlı bir şeyhin milyarder oğlu ile anılan ve magazin gündeminden ismi düşmeyen Şeyma Subaşı, Amerika’da sevgilisi ile sürat teknesi kullandığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımın altına “sadece sen ve ben” notunu düşen Subaşı’nın sık sık sevgilisine sarıldığı görüldü.

Türkiye’de özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde adı sıkça anılan Şeyma Subaşı, pandemi dönemi olmasına rağmen yurt dışı tatillerine ara vermeden devam ediyor. Subaşı Amerika’nın Florida eyaletindeki Key Largo adasında tatil yapıyor. Tatil günlerinde sık sık Amerikan bayraklı tekneler ile tatile çıktığı görülen Subaşı’na kızı Melisa ve arkadaşları da eşlik ediyor.

Öte yandan Şeyma Subaşı, 1.5 yıl birlikte olduğu İtalyan DJ Guido Senia’dan geçen yaz ayrılık kararı almıştı. Subaşı bu ayrılık kararının üzerinden çok fazla zaman geçmeden 4 Ocak tarihinde yeni sevgilisi ile sarmaş dolaş ilk fotoğrafını paylaşarak, paylaşımının altına da "Nazar etmeyin, bu Şeyma’nın masalı" yazmıştı.

Paylaşımın ardından Subaşı’nın sevgilisinin kim olduğu merak konusu olmuştu. Gizemli sevgilinin Suudi Arabistanlı bir ailenin oğlu olan milyarder Mohammed Al Saloussi olduğu ortaya çıktı. Saloussi ile aşk yaşadığını ilan eden Subaşı son olarak lüks sürat teknesini sevgilisi ile sarmaş dolaş kullandığı anların videosunu paylaştı. Paylaşımın altına “sadece sen ve ben” notunu düşen Subaşı’nın sık sık sevgilisine sarıldığı görüldü.