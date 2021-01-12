Şeyma Subaşı “özledim” dediği milyarder sevgilisine kavuştu

Son günlerde ismi Suudi Arabistanlı bir şeyhin oğlu ile anılan ve aşkını sosyal medyadan ilan eden Şeyma Subaşı önceki gün sosyal medya hesabından sevgilisine seslenerek, “özledim” notunu paylaşmıştı. Subaşı’nın sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafında sevgilisine kavuştuğu ve sarmaş dolaş Amerikan futbolu izlediği görüldü.

Türkiye’de özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde adı sıkça anılan Şeyma Subaşı, pandemi dönemi olmasına rağmen yurt dışı tatillerine ara vermeden devam ediyor. Subaşı yaklaşık 10 gündür Amerika’nın Florida eyaletindeki Key Largo adasında tatil yapıyor. Tatil günlerinde sık sık Amerikan bayraklı tekneler ile tatile çıktığı görülen Subaşı’na kızı Melisa ve arkadaşları da eşlik ediyor.

Öte yandan Şeyma Subaşı, 1.5 yıl birlikte olduğu İtalyan DJ Guido Senia’dan geçen yaz ayrılık kararı almıştı. Subaşı bu ayrılık kararının üzerinden çok fazla zaman geçmeden 4 Ocak tarihinde yeni sevgilisi ile sarmaş dolaş ilk fotoğrafını paylaşarak, paylaşımının altına da "Nazar etmeyin, bu Şeyma’nın masalı" yazmıştı.

Paylaşımın ardından Subaşı’nın sevgilisinin kim olduğu merak konusu olmuştu. Gizemli sevgilinin Suudi Arabistanlı bir ailenin oğlu olan Mohammed Al Saloussi olduğu ortaya çıktı. Saloussi ile aşk yaşadığını ilan eden Subaşı önceki gün paylaştığı fotoğrafa, "Seni şimdiden özledim. Muhammedim" notunu düştü.

Subaşı’nın bu seslenişine sevgilisi görmezden gelmedi. Subaşı’nın sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafında sevgilisine kavuştuğu ve sarmaş dolaş Amerikan futbolu izlediği görüldü.