Şeyma Subaşı “özledim” dediği milyarder sevgilisine kavuştu

Son günlerde ismi Suudi Arabistanlı bir şeyhin oğlu ile anılan ve aşkını sosyal medyadan ilan eden Şeyma Subaşı önceki gün sosyal medya hesabından sevgilisine seslenerek, “özledim” notunu paylaşmıştı. Subaşı’nın sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafında sevgilisine kavuştuğu ve sarmaş dolaş Amerikan futbolu izlediği görüldü.
Öte yandan Şeyma Subaşı, 1.5 yıl birlikte olduğu İtalyan DJ Guido Senia’dan geçen yaz ayrılık kararı almıştı. Subaşı bu ayrılık kararının üzerinden çok fazla zaman geçmeden 4 Ocak tarihinde yeni sevgilisi ile sarmaş dolaş ilk fotoğrafını paylaşarak, paylaşımının altına da "Nazar etmeyin, bu Şeyma’nın masalı" yazmıştı.
Paylaşımın ardından Subaşı’nın sevgilisinin kim olduğu merak konusu olmuştu. Gizemli sevgilinin Suudi Arabistanlı bir ailenin oğlu olan Mohammed Al Saloussi olduğu ortaya çıktı. Saloussi ile aşk yaşadığını ilan eden Subaşı önceki gün paylaştığı fotoğrafa, "Seni şimdiden özledim. Muhammedim" notunu düştü.Subaşı’nın bu seslenişine sevgilisi görmezden gelmedi. Subaşı’nın sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafında sevgilisine kavuştuğu ve sarmaş dolaş Amerikan futbolu izlediği görüldü.