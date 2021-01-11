Şeyma Subaşı’dan milyarder sevgilisine “özledim” göndermesi

Türkiye’de özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde adı sıkça anılan Şeyma Subaşı, Amerika’da lüks tatil günlerine devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan’lı yeni sevgilisiyle pozunu paylaşarak aşkını ilan eden Şeyma Subaşı, bu kez yeni sevgilisinin ismini de paylaşarak, "Seni şimdiden özledim" notunu düştü.

Türkiye’de özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde adı sıkça anılan Şeyma Subaşı, pandemi dönemi olmasına rağmen yurt dışı tatillerine ara vermeden devam ediyor. Subaşı son olarak, genellikle tatillerinde birinci sırada yer verdiği Amerika’nın Florida eyaletindeki Key Largo adasında lüks mekanlarda görüntülendi. Subaşı’nın yanında kızı Melisa’nın da olduğu görüldü.

Şeyma Subaşı, 1.5 yıl birlikte olduğu İtalyan DJ Guido Senia’dan geçen yaz ayrılmıştı. Subaşı, 4 Ocak tarihinde yeni sevgilisi ile sarmaş dolaş ilk fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, paylaşımının altına da "Nazar etmeyin, bu Şeyma’nın masalı" yazmıştı.

Günler sonra gizemli sevgilinin kim olduğu ise belli oldu. Subaşı, son paylaşımında yeni sevgilisinin adını da paylaştı. Suudi Arabistanlı bir ailenin oğlu olan Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşadığını ilan eden sosyal medya fenomeni, sevgilisine sarılırken çekilen bir fotoğrafı daha takipçilerinin beğenisine sundu. Subaşı fotoğrafa, "Seni şimdiden özledim. Muhammedim" notunu düşmesi dikkat çekti.