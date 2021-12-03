Sıla’dan sevenlerine büyük sürpriz

Ünlü şarkıcı Sıla, sevenlerinin karşısına sürpriz bir şarkıyla çıktı. Sıla, Duman’ın 2005 yılında yayınlanan ’Seni Kendime Sakladım’ albümündeki ’Rüyanda Görsen İnanma’ şarkısını kendi yorumuyla hayranlarının beğenisine sundu.

Ocak ayında Yalın ile birlikte seslendirdiği “Ver O Zaman Gömleklerimi” şarkısı ile dinleyicileriyle buluşan Sıla bu kez sevenlerinin karşısına sürpriz bir şarkı ile çıktı. Ünlü rock grubu Duman’ın 2005 yılında yayınlanan “Seni Kendime Sakladım” albümünde yer alan “Rüyanda Görsen İnanma” şarkısını Sıla kendi yorumuyla seslendirerek ilk kez cover bir şarkı yayınladı. Sözü ve bestesi Kaan Tangöze’ye ait şarkının yeni düzenlemesi ise İlker Kaleli imzası taşıyor. Sıla’nın seslendirdiği ilk cover şarkı olan “Rüyanda Görsen İnanma” Sony Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda sevenlerinin beğenisine sunuldu.

Sılanın Ahmet Kural’la olan dava süreci

Şarkıcı Sıla Gençoğlu’nun 29 Ekim 2018’de o dönem sevgilisi olan oyuncu Ahmet Kural’ın Zekeriyaköy’deki evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığı iddiasıyla görülen dava, 22 Nisan 2019’da karara bağlanmıştı. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi Ahmet Kural’ı, "Tehdit" suçundan 7 ay 15 gün hapis, "Basit yaralama" suçundan 5 ay hapis, "Hakaret" suçundan ise 4 ay 5 gün hapis cezası olmak üzere toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırmıştı. Verilen hapis cezaları da ertelenmişti. Ahmet Kural’ın avukatları karar üzerine istinafa başvurmuştu. Ceza Dairesi başvuruyu kabul ederek Ahmet Kural hakkındaki kararı, "Hakaret" ve "Tehdit" suçları yönünden bozdu. Üst mahkeme, olayda basit yargılama usulünün uygulanmamasını ve keşif yapılması gerekçeleriyle bozdu. Davayı karara bağlanan mahkeme, sanık Ahmet Kural’ı ‘hakaret’, ‘tehdit’ ve ‘yaralama’ suçundan indirim uygulayarak 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Ahmet Kural’ı önceki kararda olduğu gibi cezaya çarptıran mahkeme, cezada erteleme uygulanmasına hükmetmişti.