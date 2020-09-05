Silivri'de MasterChef heyecanı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın girişimleri sonucunda TV8'de yayınlanan ve tüm zamanların izlenme rekorlarını kıran MasferChef Türkiye'nin bir bölümü Silivri'de çekildi.
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, çekimin ardından MHP İlçe Başkanı Zafer Yalçın ve başkan yardımcısı Emre Sarısaltıkoğlu ile birlikte; Acun Medya Masterchef yapımcıları İrem Kanan ve Bilgin Arslan, yönetmen Behçet Hıdıroğlu, ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nu yemekte ağırladı.
Silivri'de çekilen bölümün 12 Eylül 2020 Cumartesi günü yayınlanacağı öğrenildi.