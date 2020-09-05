Silivri'de MasterChef heyecanı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın girişimleri sonucunda TV8'de yayınlanan ve tüm zamanların izlenme rekorlarını kıran MasferChef Türkiye'nin bir bölümü Silivri'de çekildi.

Restorasyon çalışmalarının ardından geçtiğimiz Pazar günü hizmete giren Kale Park'ta gerçekleşen çekimde Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve eski Belediye Başkanı Selami Değirmenci de jüri üyesi olarak yer aldı.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, çekimin ardından MHP İlçe Başkanı Zafer Yalçın ve başkan yardımcısı Emre Sarısaltıkoğlu ile birlikte; Acun Medya Masterchef yapımcıları İrem Kanan ve Bilgin Arslan, yönetmen Behçet Hıdıroğlu, ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nu yemekte ağırladı.

Silivri'de çekilen bölümün 12 Eylül 2020 Cumartesi günü yayınlanacağı öğrenildi.