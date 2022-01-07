Survivor’un özlenen şampiyonu Atakan, 2022’de de en güçlü şampiyon adaylarından biri olarak görülüyor

Survivor All Star 2022’nin başlamasına kısa bir süre kala hem yarışmacıları, hem de izleyiciyi büyük bir heyecan sardı. Bu heyecanı bir nebze olsun azaltmak isteyen Acun Ilıcalı’nın, Survivor All Star Ünlüler-Gönüllüler kadrosuyla sosyal medyadan yaptığı canlı yayında öne çıkan isim Avatar Atakan oldu. Sempatik tavırları ve rakip takımdaki arkadaşlarıyla yaptığı tatlı atışmalar izleyicileri güldürdü.

Yarışmacıların yemek yiyip, Survivor hakkında muhabbet sohbet ettiği yayında 2016 Survivor Şampiyonu Avatar Atakan’ın eğlenceli ve iddialı konuşmaları yayına damgasını vurdu. Berkan Karabulut ve Ogeday Girişken ile girdiği diyaloglar genel izleyicinin hoşuna gitmesi ile zaman zaman gerilen ortamı yumuşattı. Acun Ilıcalı’nın “Kendiniz dışında birine oy verseniz, kime oy verirdiniz?” sorusuna, Adem Kılıçcı ile Avatar Atakan’ın birbirine oy vereceğini söylemesi 2 şampiyonun dostluklarını gözler önüne serdi. Büyük merak uyandıran canlı yayını yaklaşık 250 bin kişi takip etti.

Aynı saatlerde sosyal medyada gündem olan Survivor 2016 şampiyonu Avatar Atakan, 2022’de de en güçlü şampiyon adaylarından biri olarak görülüyor.