Uludüz Medya ile Podyumlardan Ekranlara Çok Konuşulacak Transfer

Dünyanın büyük firmalarının marka yüzü olarak sıklıkla karşımıza çıkan Merve Ulukanoğlu'nun kariyer planlama ve menajerliğini Uludüz Medya üstlendi.

Katar ve BAE başta olmak üzere birçok ülkede önemli bir kariyere sahip olan Merve Ulukanoğlu, ülkemizde de aynı başarıyı göstermeyi hedefliyor. Bu konu ile ilgili olarak Görkem Uludüz, muhabirlerimize verdiği bir demeçte Merve Ulukanoğlu için ‘’Merve çok sevdiğim bir arkadaşım. Yurtdışında çok başarılı bir kariyere sahip. Türkiye'de de çok başarılı olacağına inanıyorum.’’ İfadesinde bulundu.

Daha çok podyumlardan aşina olduğumuz Merve Ulukanoğlu, Uludüz Medya’nın da bulunduğu projelerde yer alarak medya alanına giriş yaptı. İlk çalışması olan ‘’Arka Sokaklar’’ dizisinde göstermiş olduğu başarılı oyunculuk sayesinde her kesimin takdirini kazanan güzel manken, Uludüz Medya aracılığı ile birçok yeni projede olacağının haberini de hayranları ile paylaştı.