Ümraniye’de sosyal mesafeli Yeşilçam konseptli kafe açıldı

Ümraniye’de sosyal mesafeli Yeşilçam konseptli kafe açılışı gerçekleşti. Kafe açılışına Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncuları Nuri Alço, Coşkun Göğen, Hababam Vokal Grubu katıldı.
Kafeyi çok beğendiğini söyleyen Nuri Alço, "Yeşilçam’ın yaşatmak kadar güzel bir şey yok. burayı açan arkadaşlara teşekkür ediyorum. bizleri ve bizden önceki ağabeylerimiz, ablalarımızın Yeşilçam’daki bütün oyuncuların burada yaşaması çok güzel" dedi.
Kafe sahiplerinde Ferhat Yeler, "Mekanımız yeni açıldı.istihdam sağlamış olduk. Biz Bakanlığın açıkladığı bütün kurallara uyacak şekilde çalışmalarımıza başladık. Sosyal mesafe olsun, ateş ölçümü olsun, masalar arası mesafe olsun dikkat ediyoruz" şeklinde konuştu.