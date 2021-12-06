Ünlü sanatçı Tuğba Özay ve sporcu Nagihan Karadere’ye yoğun ilgi

Sanatçı Tuğba Özay ve milli sporcu Nagihan Karadere İstanbul Sultanbeyli’de güzellik merkezinin 7. yıldönümü lansmanına katıldı. Epilady Kişisel Bakım Salonu’nun 7. yılı lansmanna katılan Özay ve Karadere’ye yoğun ilgi oluştu.

İşletme Sahibi Nuriye Hagi Atak, ”Bugün 7. yıldönümümüzü kutluyoruz. Bizi yalnız bırakmayan dostlarımıza tek tek teşekkür ederim. Yaptığımız hizmetlerle kurumsallaşma yolunda ciddi şekilde ilerlediğimiz için çok mutluyum" dedi.

Bu süreçte kendisini yalnız bırakmayan en başta Tuğba Özay ve Nagihan Karadere’ye teşekkür eden Atak, “Biz 2015 yılında hizmet vermeye başladık ama bunun 7 yıllık bir İstanbul geçmişi var. Bu yüzden kendimi çok şanslı hissediyorum. Üyelerimin de şanslı bir noktada olduklarını düşünüyorum. Bundan sonra daha çok yenilikler ve farklı tekniklerle daha uzun yıllar İstanbul’da hizmet edeceğim“ şeklinde konuştu.