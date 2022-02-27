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Ünlü türkücü Delen’den epilepsi hastalarına özel beste

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Genç nesli türkülerle buluşturarak halk ezgilerini sevdirmeyi kendisine amaç edinen ünlü türkücü Abdurrahman Delen, epilepsi hastası çocuklara özel beste yaptı.

Ünlü türkücü Delen’den epilepsi hastalarına özel beste
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Genç nesli türkülerle buluşturarak halk ezgilerini sevdirmeyi kendisine amaç edinen ünlü türkücü Abdurrahman Delen, epilepsi hastası çocuklara özel beste yaptı.

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Ünlü Türk halk müziği sanatçısı Abdurrahman Delen, yazıp bestelediği türküleriyle çocuklara umut oluyor. Genç kuşağın türküleri tanıması, sevmesi, bilmesi gerektiğini düşünen Delen, epilepsi hastası çocuklara özel şarkı sözü yazıp besteledi. Sanatçı kimliğinin yanı sıra pek çok sosyal sorumluluk projesinde de yer alan türkücü Delen, katıldığı her yerde özellikle Z kuşağı gençlerine türküleri aşılamaya çalışıyor. Delen, yürüttüğü çalışmalara ilişkin insanın özünü kaybetmemesi gerektiğini belirtti.

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