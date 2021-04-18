Usta oyuncu Erol Demiröz hayatını kaybetti

Usta oyuncu Erol Demiröz, 81 yaşında hayatını kaybetti.

Usta oyuncu Erol Demiröz hayatını kaybetti
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Usta oyuncu Erol Demiröz, 81 yaşında hayatını kaybetti.

Mahsun Kırmızıgül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, usta oyuncu Erol Demiröz’ün hayatını kaybettiğini duyurdu. Kırımızıgül paylaşımında, “Tiyatro ve sinema dünyasının en büyük ustası Erol Demiröz babamız vefat etti. Benim için çok değerli olan bir abiyi, babayı, ustayı, hemşehrimi kaybettik. Ahhh Erol baba ah.. Duruşun, fikirlerin, asaletin, insanlığın bize çok şey kattı. Bendeki yerin çok başkaydı. Seni unutmayacağız” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2021, 17:33
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