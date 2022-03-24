“Yalan Dünya" tam not aldı

Müzik dünyasına adım attıkları günden itibaren gönüllerde taht kuran Maxim’in arabesk rap tarzında yorumladıkları “Yalan Dünya” şarkısına çektikleri klip dijital platformlarda yayınlandı. Hüseyin ve Hakan Bektaş kardeşler tarafından kurulan grup bu çalışmayla aynı zamanda müzik listelerine de hızlı bir şekilde girmeyi başardı.