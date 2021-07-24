banner4354

Yusuf Güney taksi şoförüyle tartıştı

banner4243

Şarkıcı Yusuf Güney sosyal medya hesabından taksi şoförüyle yaşadığı gerginliği paylaştı. Taksici ile ağız dalaşına giren Güney’in o anları sosyal medyada hızla yayıldı.

Yusuf Güney taksi şoförüyle tartıştı
banner3909

Şarkıcı Yusuf Güney sosyal medya hesabından taksi şoförüyle yaşadığı gerginliği paylaştı. Taksici ile ağız dalaşına giren Güney’in o anları sosyal medyada hızla yayıldı.

Ünlü şarkıcı Yusuf Güney taksi beklerken yaşadığı sıkıntıyı takipçileriyle paylaştı. Karşıya geçmek için taksi bekleyen ünlü şarkıcı, şoförler tarafından reddedilince sinirlendi. Bir taksi durdurup binen Güney, "1.5 saattir taksi bekliyorum kimse almıyor. Bu abimiz de karşıya geçmek istemiyormuş, neymiş trafik varmış” dedi. Bu sırada şoför “Beni tehdit ediyorsun” diye tepki gösterdi. Güney ise sürücüye “Artistlik yapma” cevabını verdi.
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi’nden,...
İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi’nden,...
  1. GENEL

banner3552

banner4323

banner3841