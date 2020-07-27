Zümrüdüanka dizisinde sürpriz ayrılık

FOX'un Pastel Film imzalı Zümrüdüanka dizisinin kadrosuna Silivrili oyuncu Sahra Şaş katılmıştı. Yeni sezon çekimlerine başlayan dizide, Şaş ile yollar ayrıldı.Pastel Film'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
supersilivri.com
FOX'un sevilen dizisi Zümrüdüanka'nın kadrosuna dahil olan Silivrili oyuncu Sahra Şaş, sağlık problemlerinden dolayı anlaşarak diziden ayrıldı.
FOX'un Pastel Film imzalı Zümrüdüanka dizisinin kadrosuna Silivrili oyuncu Sahra Şaş katılmıştı. Yeni sezon çekimlerine başlayan dizide, Şaş ile yollar ayrıldı.Pastel Film'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
supersilivri.com