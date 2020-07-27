Zümrüdüanka dizisinde sürpriz ayrılık

FOX'un Pastel Film imzalı Zümrüdüanka dizisinin kadrosuna Silivrili oyuncu Sahra Şaş katılmıştı. Yeni sezon çekimlerine başlayan dizide, Şaş ile yollar ayrıldı.Pastel Film'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Çekimler için Kapadokya’ya gelen Sahra Şaş, sette daha önce tedavi olduğu mide rahatsızlığının nüksetmesi sebebiyle hastaneye kaldırıldı.Doktorunun yoğun çalışma temposu ve stresten kaçınması tavsiyesi üzerine ortak aldığımız karar ile Sahra Şaş ile yollarımızı üzülerek ayırmış bulunmaktayız.Pastel Film ailesi olarak kendisine acil şifalar diyoruz, en yakın zamanda başka bir projede birlikte çalışmayı ümit ediyoruz."

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