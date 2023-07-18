Mahalle arasında korkutan yangın

Tekirdağ Çorlu'da çıkan ot yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mahalle arasında korkutan yangın
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Silivri Kariyer

Tekirdağ Çorlu’da çıkan ot yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, dün akşam Esentepe Mahallesi Adnan Doğu Caddesi mevkiinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple otluk alanda yangın çıktı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak itfaiye biriminden yardım istedi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın büyümeden söndürüldü.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.