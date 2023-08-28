Mahalle bakkalı, kız çocuğuna tacizden tutuklandı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bakkal işleten bir şahıs, kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı.
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bakkal işleten bir şahıs, kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı.
Olay, dün Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesinde bulunan bir bakkalda meydana geldi. İddiaya göre, alışverişe giden 12 yaşındaki kızı, mahalle bakkalı A.B. (52) taciz etti. Kız çocuğunun durumu ailesine söylemesi üzerine konu polise intikal ettirildi. Polis ekipleri, A.B.’yi gözaltına alarak ifadesi için emniyete götürdü. suçlamayı kabul etmeyen A.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.