Mahalle bakkalı, kız çocuğuna tacizden tutuklandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bakkal işleten bir şahıs, kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı.

Mahalle bakkalı, kız çocuğuna tacizden tutuklandı
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Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bakkal işleten bir şahıs, kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı.

Olay, dün Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesinde bulunan bir bakkalda meydana geldi. İddiaya göre, alışverişe giden 12 yaşındaki kızı, mahalle bakkalı A.B. (52) taciz etti. Kız çocuğunun durumu ailesine söylemesi üzerine konu polise intikal ettirildi. Polis ekipleri, A.B.’yi gözaltına alarak ifadesi için emniyete götürdü. suçlamayı kabul etmeyen A.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı