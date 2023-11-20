Mahalle başkanıydı meclis üyesi aday adayı oldu

Dosya tesliminde konuşan AK Parti Silivri İlçe Başkanı Ekrem Pamuk, Saim ağabey teşkilatımıza çok emekler vermiş bir ağabeyimiz. Bize ilk söylediğinde şahsım adına mutlu oldum. Mahalle başkanımızın böyle bir göreve talip olması bizi mutlu etti. Allah çıktığı yolda muvakkak etsin. Partimize daha çok hizmet edeceğinden şüphemiz yoktur. Allah gönlüne göre versin.” dedi.

Saim Saykın da yaptığı konuşmada “2004 yılından bu yana gönül verdiği Ak Parti’ye daha fazla hizmet etmek için var gücümle çalışacağım. Şimdiden bunun sözünün veriyorum” dedi.

SAİM SAYKIN KİMDİR?

1976 KASTAMONU CİDE doğumluyum. Evli 3 çocuk babasıyım. 11 yıl mobilya sektöründe çalıştım. 10 yıldır Saral iş merkezinde teknik servis olarak çalışıyorum. Emekli oldum. Silivri’ye 2003 yılında yerleşim yaptım. 2004 yılında cumhuriyet mahalle yönetimine girdim. 8 yıl mahalle yönetiminde yol aldım,5 yıl mahalle başkan yardımcılığı yaptım. 2018 de mahalle başkan görevine getirildim. 5 yıl Cumhuriyet mahalle başkanlığı yaptım.