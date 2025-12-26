Mahalle Evleri'nde Yeni Yıl Sergisi

Silivri Belediyesi Mahalle Evleri’nde eğitim gören kadın üreticilerin sabır, özveri ve alın teriyle hazırladığı el emeği ürünlerden oluşan Yeni Yıl Sergisi, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve eşi Hayriye Sena Balcıoğlu tarafından ziyaret edildi.

El Emeği Ürünler Tek Tek İncelendi

Sergi ziyareti kapsamında Başkan Balcıoğlu ve eşi Hayriye Sena Balcıoğlu, kadın üreticilerin hazırladığı ürünleri tek tek inceleyerek emekleri için teşekkür etti. El işi ve göz nuru ürünler, ziyaretçilerden büyük beğeni topladı.

Kandil Kutlaması Ve Yeni Yıl Temennisi

Ziyaret sırasında üretici kadınların kandilleri de kutlanırken, yaklaşan yeni yıl için iyi dilekler paylaşıldı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşma, dayanışma ve paylaşma duygularını pekiştirdi.

“Kadın Emeğini Desteklemeyi Sürdüreceğiz”

Başkan Bora Balcıoğlu, emeğiyle hem aile ekonomisine hem de Silivri’nin sosyal yaşamına değer katan tüm kadınlara gönülden teşekkür ederek, Mahalle Evleri’nde oluşan bu güçlü dayanışmayı büyütmeye ve kadın emeğini desteklemeye kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.