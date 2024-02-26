Mahalle halkından dinamit patlatan taş ocağına 'İkinci bir İliç faciası yaşamak istemiyoruz' tepkisi

Ankara’nın Kahramankazan ilçesindeki köylüler, bölgede faaliyet gösteren bir firmanın taş ocağında yaptığı dinamit patlatmalarına, “İkinci bir İliç faciası yaşamak istemiyoruz” diye tepki gösterdi.

Ankara’ya 20 kilometre mesafede bulunan Kahramankazan ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesi’nde DEM-KAR Maden İnşaat A.Ş.’nin taş ocağı işletmesinde dinamit patlatılması çevrede yaşayan vatandaşların tepkisine yol açtı. İşletilen taş ocağının üzerinde devasa göçük ve bölünmeler oluşurken, tarlalar adeta ikiye bölünerek kullanılmaz hale geldi. Vatandaşlar, patlatılan dinamitler sonucu adeta deprem etkisiyle evlerindeki camların sarsıldığını, tarladaki ürünlerin büyük zarar gördüğünü, ayrıca yer altı suların çekilerek çeşmelerin kuruyup hayvanların susuz kaldığını söyledi.

“Biz, ikinci bir İliç faciası yaşamak istemiyoruz”

Kahramankazan’ın Orhaniye Mahallesi Muhtarı Alaattin Aydoğan, konuyla ilgili yıllardır mücadele verip yetkililere şikâyet dilekçeleri verdiklerini, ancak bürokraside takıldığını belirterek bir sonuç alamadıklarından yakındı. Aydoğan, “Adamlar güçlü, kuvvetli. Gariban köylüyü her yerde eziyorlar. Biz, ikinci bir İliç faciası yaşamak istemiyoruz. Kendi arazilerimize korkudan giremiyoruz, zor durumda yaşıyoruz. Bizim için her şeyden önce insan sağlığı çok daha önemli. Bunları hiç dikkate almıyorlar. Köylünün yanında olan yok, herkes zenginin yanında duruyor” dedi.

“Dinamit patlatılması sonucu yer altı suları çekildi, ekinler zarar gördü”

Muhtar Aydoğan, son olarak ilgili mecralara dilekçelerini vererek zararların tazminini isteyeceklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

“Dinamit patlatılması sonucu yolu, kanalları değişen sular çekildi, susuz kaldık. Köyümüze, akşamları hayvanlarımıza tankerlerle içme suyu getiriyoruz. Taş ocağından çıkan dumanlar ekin ektiğimiz tarladaki ürünlere, otlara, doğaya, arılarımıza, dut meyvesine kadar zarar veriyor. Bal üretimi yapan çok kıymetli arılarımızın bunların gözünde hiçbir değeri yok. Arıcılık yapanlar da çok mağdur durumda” şeklinde konuştu.