Mahalle kültürü bu evde yaşatılacak

Balıkesir’in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın seçim dönemi vaatlerinden olan Mahalle Evleri’nin ilki kent merkezinin en büyük mahallelerinden olan Tuzcumurat’ta hayata geçiriliyor. Başkan Arslan, Cuma günü yapılacak olan temel atma törenine tüm vatandaşları davet etti.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın belediye imkanlarıyla satın aldığı, ilk olma niteliği taşıyan Mahalle Evi projesi Tuzcumurat Mahallesi’nde hayata geçiyor. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Tuzcumurat Mahallesi’nde 2 Kasım Cuma günü saat 14.00’te gerçekleşecek olan Mahalle Evi projesinin temel atma törenine vatandaşları davet etti. 2 bin 255 metrekarelik arazi alanı üzerine yapılan mahalle evi projesinde; 500 kişilik düğün salonu, hayır yemeği salonları, kurs, kadınlar için el emeği merkezi, çeşitli etkinlik ve toplantı salonları ve mahalle ekmek fırınları yer alıyor.

Mahallelinin koruduğu yaşam tarzını ve değerlerini gelecek kuşaklara aktaracağı projenin önemine vurgu yapan Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Tuzcumurat Mahalle Evi’nde mahalle kültürü, gelenek ve görenekleri yaşatılacak. Çok amaçlı tasarladığımız bu projenin temelini atıyoruz ve tüm halkımızı törenimize bekliyoruz. Edremit’imize yakışacak olan bu proje tamamlandığında hayır ve düğün yemekleri, toplu iftarlar ve etkinlikler burada rahatça yapılacak” dedi.