Mahalle Ligi Turnuvası bilgilendirme toplantısı yapıldı

Sezon öncesinde Mahalle Ligi Turnuvası tanıtım ve bilgilendirme toplantısı Ali Hikmet Paşa Spor Kompleksi’nde gerçekleştirildi. İlçe temsilcilerinin ve organizasyon komitesinin ortak kararı ile yoğun talep üzerine turnuvaya son başvuru 1 Aralık’a dek uzatıldı.

2023-2024 Mahalle Ligi Turnuvası Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ali Hikmet Paşa Spor Kompleksi’nde yapıldı. Balıkesir’in 20 ilçesinde bin 134 mahallede gerçekleşecek turnuva için ilçe spor müdürleri ile milli eğitim müdürleri, Gençlik Spor İl Müdürü Âdem Özalp, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Yahya Akduman, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı İrfan Sarıgül’ün katılımı ile turnuva öncesi bilgi ve fikir alışverişinde bulundu. İlçe temsilcilerinin ve organizasyon komitesinin ortak kararı ile yoğun talep üzerine turnuvaya son başvuru 1 Aralık’a dek uzatıldı. Toplantı sonunda yenilenen haliyle Ali Hikmet Paşa Spor Kompleksi’ni gezen heyet, Balıkesir’e böyle donanımlı ve kapsamlı bir spor kompleksi kazandırdıkları için Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a teşekkür etti.