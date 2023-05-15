Mahalle mahalle 14 Mayıs seçim sonuçları (Cumhurbaşkanlığı)
14 Mayıs 2023 Türkiye seçimlerinde sandıklar 17.00 itibariyle kapandı. Milyonlarca seçmen sandık başına giderek Cumhurbaşkanı ve 28.Dönem Milletvekili tercihini yaptı. Kesin olmayan rakamlarla Silivri'de mahalle mahalle tüm detaylarıyla Cumhurbaşkanlığı seçimi için kullanılan oy dağılımı şöyle oldu.
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