Mahalle mahalle 14 Mayıs seçim sonuçları (Cumhurbaşkanlığı)

14 Mayıs 2023 Türkiye seçimlerinde sandıklar 17.00 itibariyle kapandı. Milyonlarca seçmen sandık başına giderek Cumhurbaşkanı ve 28.Dönem Milletvekili tercihini yaptı. Kesin olmayan rakamlarla Silivri'de mahalle mahalle tüm detaylarıyla Cumhurbaşkanlığı seçimi için kullanılan oy dağılımı şöyle oldu.

Mahalle mahalle 14 Mayıs seçim sonuçları (Cumhurbaşkanlığı)
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

Kesin olmayan rakamlarla Silivri’de mahalle mahalle tüm detaylarıyla Cumhurbaşkanlığı seçimi için kullanılan oy dağılımı şöyle oldu.
Mahalle mahalle 14 Mayıs seçim sonuçları (Cumhurbaşkanlığı)