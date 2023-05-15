Mahalle mahalle 14 Mayıs seçim sonuçları (Milletvekili)

14 Mayıs 2023 Türkiye seçimlerinde Milyonlarca seçmen sandık başına giderek Cumhurbaşkanı ve 28.Dönem Milletvekili tercihini yaptı. Kesin olmayan rakamlarla Silivri'de mahalle mahalle tüm detaylarıyla Milletvekili seçimi için kullanılan oy dağılımı şöyle oldu.

Mahalle mahalle 14 Mayıs seçim sonuçları (Milletvekili)
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

Kesin olmayan rakamlarla Silivri’de mahalle mahalle tüm detaylarıyla Milletvekili seçimi için kullanılan oyların mahalle mahale tüm detayları şöyle;
Mahalle mahalle 14 Mayıs seçim sonuçları (Milletvekili)