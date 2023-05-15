Mahalle mahalle 14 Mayıs seçim sonuçları (Milletvekili)
14 Mayıs 2023 Türkiye seçimlerinde Milyonlarca seçmen sandık başına giderek Cumhurbaşkanı ve 28.Dönem Milletvekili tercihini yaptı. Kesin olmayan rakamlarla Silivri'de mahalle mahalle tüm detaylarıyla Milletvekili seçimi için kullanılan oy dağılımı şöyle oldu.
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