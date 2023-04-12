Mahalle muhtarına İBB'den kırmızı liste iddiası

Esenyurt Koza Mahallesi Muhtarı Cavide Karakülah, AK Parti milletvekili aday adayı olduğu gerekçesiyle İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’nden (İBB) yapılan nakdi ve ayni yardımların kesildiğini iddia ederek, kendisinin kırmızı listeye alındığını söyledi.

Esenyurt Koza Mahallesi Muhtarı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda İBB’nin kendisini kırmızı listeye aldığını iddia etti. Gerekçe olarak ise kendisinin AK Parti milletvekili aday adayı olmasının gösterildiğini vurguladı. Mahallesinde yaşayan depremzedelere yardım isteğinin karşılıksız kaldığını, bunun sebebinin ise, AK Parti’ye yakınlığının olduğunu söyledi.

Yaşanan olay hakkında açıklama yapan Esenyurt Koza Mahalle Muhtarı Cavide Karakülah, “Esenyurt’ta 2 yıldır görev yapmaktayım. Deprem felaketi sonrası, Koza Mahallesi olarak 50 depremzede aileye kucak açtık. Bunun yanı sıra öksüz ve ihtiyaç sahibi depremzedelerimiz de var. Fakat her sene İBB Ramazan ayında yardıma muhtaç vatandaşlarımıza yardım kolisi gelirdi. Biz de bu sene depremzedelere yardım konusunda İBB’ye yardım talebinde bulunduk. Maalesef talebimiz olumsuz neticelendi. Bunun sebebi ise Ak Parti 3. Bölge milletvekili aday adayı olmam sebebi ile mobing uygulandı. Bu mobingi asla kabul etmiyorum. İBB başkanı Ekrem İmamoğlu hak, hukuk ve adalet diye seslenirken ben de buradan onları hak hukuk ve adalete davet ediyorum. Çünkü bizler seçilmiş insanlarız. Burada hiçbir şey kimsenin şahsi malı değildir. Tıpkı İmamoğlu’nun da bulunduğu makamın onun şahsi malı olmadığı gibi. Bugün Yenikapı’da muhtarlara özel yemek vardı mesela oraya da davet edilmedik. Bu konu çok önemli değil ama bir anne olarak, muhtar olarak depremzede ailelerin bir an önce ihtiyaçlarının karşılanmasını talep ediyorum” dedi.