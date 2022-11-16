Mahalle sakinleri sağlık taramasında bir araya geldi

Edirne İl Sağlık Müdürlüğü ve Medrese Ali Bey Mahallesi Muhtarlığı, ortaklaşa sağlık taraması etkinliği düzenledi.

Medrese Ali Bey Mahallesi Muhtarlık Binası önünde stant açan Edirne İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, sağlık taraması ve bilgilendirme eğitimleri yaptı. Şeker, tansiyon ve boy-kilo ölçümleri yapılan mahalle sakinleri, ayrıca broşürlerle de bilgilendirildi.

Sokakta sağlık taraması, kovid-19 salgınıyla mücadele döneminde sağlık kontrollerini ihmal eden vatandaşlar için büyük bir fırsat oldu. Sağlık taraması yapılacağını duyan vatandaşlar, bu taramaların çok faydalı olduğunu belirtti.

"En önemli zenginlik sağlıktır"

Mahalle sakinlerine sağlık taraması yaptırmak istediklerini söyleyen Medrese Alibey Mahallesi Muhtarı Nesrin Günay, en önemli zenginliğin sağlık olduğunu ve Kovid-19 salgınında çok can kaybı yaşandığı için bu şekilde bir kontrol amaçlı sağlık taraması yapılması düşüncesini hayata geçirdiklerini ifade etti.

Taramalar çerçevesinde; tansiyon, şeker, boy-kilo gibi rutin kontrol ve ölçümler yapıldığını aktaran Muhtar Günay, "Burada ayrıca hekimlerimiz tarafından bilgilendirme yapılıyor. Aile sağlığı merkezlerimize yönlendiriyorlar. Sigara bırakma ve diğer hastalıklar için sabahtan beri çok yoğunluk yaşandı. Özellikle sigara bırakmak isteyenler buraya danışmaya geldi. Gereken yerlere yönlendiriliyorlar. Diğer işlemler için de tarih ve randevu veriyorlar. Sağlık her şeyden önemlidir. Bunun için sağlığımızı çok dikkate almalıyız" ifadelerini kullandı.

Sağlık taramalarının mahallede yapılmasının çok güzel olduğunu söyleyen mahalle sakini Gülşen Koçan, internetten muhtarın paylaşımını görüp geldiğini ve şeker, tansiyon gibi rutin kontrollerini yaptırdığını belirtti.

Sağlık taramasının çok iyi ve güzel bir şey olduğunu söyleyen mahalle sakini Müzeyyen Arıcı, "Tansiyon, kilo kontrolü yaptırdım. Muhtar bize arayıp söyledi. Biz de geldik sağlık taraması yaptırdık" dedi.

Sağlık taraması çerçevesinde açılan stantta; vatandaşların şeker, tansiyon, kilo kontrolleri yapılarak, değerleri yüksek çıkanlar ilgili bölümlere yönlendirildi.