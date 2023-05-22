Mahalle sakinlerinden yol ortasında yapılacak apartmana tepki

Edirne’de nerdeyse sokak ortasında verilen inşaat izni müteahhit ile vatandaşları karşı karşıya getirdi. Daha önce yol olarak kullanılan arsaya inşaat yapılması, mahalle sakinlerinin tepkisine sebep oldu.

Edirne’de Abdurrahman Mahallesi Ayvaz Baba Tabya Sokak’ta bulunan ve daha önce vatandaşlar tarafından yol olarak kullanılan alana Edirne Belediyesi tarafından inşaat izni verilmesi, sokakta yaşayan vatandaşlar tarafından tepki ile karşılandı. Sorunun bir an evvel çözülmesini isteyen vatandaşlar, belediye imar işlerine tepki gösterdi.

"Böyle olduğunu bilseydim bu sokaktan ev almazdım"

Mahalle sakinlerinden Remziye Apa, “Burada bu evin tam karşısına kadar yola ev yapılıyor, buna karşı çıkıyoruz. Çünkü balkon ve binalar hepsi birbirine yakın. Bu dar sokaklara ne ambulans girebilir ne de itfaiye, çok çarpık bir yapılaşma oluşmuş durumda. Burada daha önce yaşlı bir teyzenin evi vardı, küçük bir arsası vardı, nasıl oldu da bu yer yola kadar çıktı hayret ediyoruz. Bizler buradan geniş bir yol olduğu için buradan ev aldık. Bu şekilde çarpık bir yapılaşma olduğunu bilseydik ev almazdık” dedi.

"Belediye neden önce yolu açtı ve ziftledi"

Başka bir sokak sakini olan Necdet Duran, ”Yapılan inşaat yola girmektedir. Yolumuz kapanmaktadır, müdahale edilmesini rica ediyorum. Bu yol belediyeye aitti, açtılar bu yolu, hatta belediye zift döşedi. Şimdi nasıl oldu bu yer buraya çıktı? Eğer yeri de varsa belediye istimlak etmesi lazım orasını. Tapu verilmiş, inşaat ruhsatı verilmiş kazı yapılıyor. Belediyeye ait bir yoldu bu yolu belediye açtı, sonra apartmanlar yapıldı. Sonra ise karşı taraftaki o küçük verse yolu işgal etmektedir. Neye istinaden bu yol öyle kapatılıyor? Belediyeden bu işin nasıl olduğunu çözülmesini istiyorum. Nasıl oraya kadar ruhsat almış, böyle bir ruhsat verilir, yol nasıl kapatılır mı?" diye konuştu.

Sehmus Fidan ise "Sorunun bir an önce yetkili mercii kim ise çözmesi ve sıkıntının giderilmesini istiyoruz" diye talepte bulundu.

"Depremden hala ders çıkartmadık”

Türkiye’nin deprem kuşağında olduğunu, 6 Şubat’ta yaşananları unutmamak gerektiğini belirten Derya Saglamaz, “Yani deprem ülkesinde yaşıyoruz. Apartmanlar karşı karşıya, onları istemiyoruz. Belediye bir çözüm bulsun. Allah korusun yangını var, depremi var, her şey var ortada" ifadelerini kullandı.

Fatma Karatay ise apartmanlarının önüne inşaat yapıldığını, yolu kazdıklarını ve bu duruma karşı olduklarını belirterek, yetkililerden çözüm bulmalarını istedi.

“Belediye yolu para ile sattı”

Belediyenin yolu sattığı iddia eden İsmet Karatay, “Bu yıl belediyenin de normal yoldu şimdi geldiler, bina dikecekler ve geçiş yolunuz yok. Bisiklet dahi bırakamayız evinin önüne, belediye yolu da sattı. Yolun orta yerine bina yapacaklar. İnşaatın durdurulmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

İnşaat yetkilileri ise konuya dair açıklama yapmak istemediklerini belirtti.