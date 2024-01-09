Mahalle sakinlerinin sorunlarına çözüm bulacak

Bilecik’in İnhisar İlçe Kaymakamı Furkan Recep Nalbant mahallelerde vatandaşlar ile bir araya geldi.

İnhisar Kaymakamı Furkan Recep Nalbant, İlçe Emniyet Amiri ve Komutan yardımcısı ile birlikte Akkum ve Karaağaç mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Kaymakam Nalbant’ı mahalle muhtarları karşıladı. Vatandaşların taleplerini dinleyen Nalbant, her iki mahallede de oluşan sorunların ortadan kalkacağını söyleyerek eksiklerin giderileceğini belirtti. Mahalle muhtarlarından detaylı ve genel bilgileri not alan Kaymakam Nalbant, çay içerek mahalle sakinleri ile sohbet etti.