Mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, İstasyon ve Beşiktaş Mahallesi sakinlerini ziyaret ederek, istek ve görüşlerini dinledi.

Programı çerçevesinde önce İstasyon Mahallesi sakinleri ile bir araya gelen Başkan V. Subaşı, belediye çalışmaları hakkında bilgiler verdi, mahallede sakinlerinin taleplerini not aldı.Daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Metin Yaşar, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Yıldız ve il genel meclisi üyeleriyle Beşiktaş Mahallesinde kurulan pazarda halkla bir araya gelen Başkan V. Subaşı, pazar esnafı ile vatandaşları dinledi.

‘’Halkımızın talebini yerinde alıyor çözüm üretiyoruz’’

Ziyareti hakkında kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan V. Subaşı, "İl ve ilçe başkanlarımız, belediye başkan yardımcılarımızla birlikte İstasyon ve Beşiktaş Mahallesinin sakinlerini dinledik. Bizden istedikleri konuları not aldık. Her iki mahallemiz için güzel çalışmalarımızın devamı gelecek" ifadelerini kullandı.

Mahalle muhtarları ve sakinleri ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek, Başkan V. Subaşı ve beraberindeki konuklarına teşekkür etti.