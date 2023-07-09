Mahallelerde asfaltlama çalışmaları sürüyor
Bilecik Belediyesi ekipleri, altyapı çalışmaları sona eren mahallelerde asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.
Bilecik Belediyesi ekipleri, altyapı çalışmaları sona eren mahallelerde asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.
Bilecik Belediyesi tarafından Bahçelievler ve Hürriyet mahallerinde altyapı çalışmaları sona ererken, mahalle sakinlerin heyecanla beklediği asfaltlama çalışmaları geçtiğimiz haftalarda başlamıştı. Ekipler ilk etapta Bahçelievler Mahallesi’nde çalışmalara ağırlık verirken, yaklaşık yüzde 80’lik kısmı bitirildi. Ekipler geri kalan kısmı bitirmek için gece gündüz çalışıyor.