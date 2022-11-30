Mahallelilerden Başkan Ercan'a teşekkür

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, bu hafta Osmanlı Mahallesi’nde düzenlenen mahalle meclis toplantısında mahalle sakinlerinin istek ve önerini dinledi. Mahalle sakinleri, ilçeye hizmetlerinden dolayı Başkan Ercan’a teşekkür etti.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, mahalleleri tek tek ziyaret ederek, vatandaşlarla fikir alışverişinde bulunuyor. Bu hafta başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte Osmanlı Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Başkan Ercan, çalışmalar ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgi verdi. Soruları da cevaplayan Ercan, vatandaşların önerilerini tek tek not aldı. Başkan Ercan, “Mahalle meclis toplantılarına ekibimizle birlikte gidiyoruz. Hem mahalle sorunlarını konuşmak hem de hasbihal etmek için bir araya geliyoruz. Sincan’ımızın yarınlarına hemşehrilerimizle beraber karar veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri, Başkan Ercan’a rahatlıkla ulaşarak kendilerini ifade ettiklerini belirtti. Vatandaşlar, “Mahallemize geldiğiniz için teşekkür ederiz. Sizi takip ediyoruz ve çalışmalarınızı takdir ediyoruz” diyerek Başkan Ercan’a teşekkür etti.