Mahallelilerden mangal yapan tır şoförlerine tepki

Bozüyük’te tır şoförlerinin yaktıkları mangal dumanından etkilenen mahalle sakinleri tepki gösterdi.

Terminal Caddesi üzerinde araçlarını park eden bir grup tır şoförü mangal yaktı. Dumanların, oturdukları binalara ulaşmasından dolayı rahatsız olan mahalle sakinleri durumu emniyete bildirdi. Verilen adrese ulaşan bekçiler, tır şoförlerini uyardı. Uzun zamandır tır ve kamyonların park etmelerinden rahatsız olduklarını belirten mahalle sakinlerinden Rıdvan Öztürk, "Birçok tır ve kamyon şoförü, araçlarını caddemize park ediyor. Yetkililere durumu bildirdiğimiz halde bir sonuç alamadık. Bugün de böyle bir durumla karşılaştık. Yetkililerden, tırların caddemize park etmelerini yasaklamalarını istiyoruz. İnşallah yetkili kişiler sesimizi duyarlar" dedi.