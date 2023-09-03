Mahallenin çocukları TOGG'a bindi, şehir turu attı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yerli ve milli üretim olan TOGG marka aracı ilçeye tanıtan Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, sıra dışı bir tanıtıma imza attı. Sındırgı’nın çocuklarını TOGG’a bindiren Başkan Yavaş, miniklerle beraber şehir turu attı.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde TOGG tanıtıldı. Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş’ın belediye önünde sergilediği araç en çok çocukların ilgisini çekti. Başkan Yavaş ise çocukları TOGG’a bindirerek şehir turu attırdı. 10 çocuğun bindiği TOGG, 7’den 70’e ilgi gördü. Atlı cirit müsabakaları ile de adını duyuran Sındırgı’nın Belediye Başkanı Yavaş, “Doğal Şehir’de gelenekler çok önemli. Bizim yerli ve milli arabamız TOGG. Ama geçmişimizde “Atın sırtındaki Türk değilse yüktür” onu biliyoruz. Ve bizim Sındırgımızda cirit olsun, atlı okçuluk olsun, kabak oyunları olsun, değnek olsun bunlar halk tarafından çok seviliyor. Biz yaptığımız organizasyonlarda at bir tarafta TOGG bir tarafta hep beraber geçmişten geleceğe yürüyen bir Türkiye’nin aslında fotoğrafını Sındırgı’da çekmiş olduk. Doğal Şehir Sındırgı hem modern, hem geleceği kucaklıyor, geçmişten de asla kendisini koparmıyor” dedi.

TOGG ile yan yana gelen atlı sporcu ise “Güzel bir duygu yerli ve milli aracımızın yanında atlı sporumuzu yaşatmak ve yaşamak gerçekten güzel” dedi.

Sındırgı’da şehir turu atan çocuklar ise arabayı çok beğendiklerini söyledi.