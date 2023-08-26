Mahallesi arasında seyyar satış yapan şahsa ceza

Bilecik Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, mahalle aralarında megafon ile satış yapan seyyar satıcıyı yakalayarak, cezai işlem uyguladı.

Mahallesi arasında seyyar satış yapan şahsa ceza
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Bilecik Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, mahalle aralarında megafon ile satış yapan seyyar satıcıyı yakalayarak, cezai işlem uyguladı.

Ekipler, Bahçelievler Mahallesinde ticari aracıyla insanları rahatsız edecek şekilde megafon ile patates soğan satışı yapan satıcının peşine düştü. Kısa sürede yakalanan M.B. isimli şahsa Kabahatler Kanunu’na göre 617 TL idari ara cezası yazdı. Satıcı zabıta ekipleri tarafından şehir dışına çıkarıldı.

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