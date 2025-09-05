Mahalleyi ayağa kaldıran patlama: Elindekini atıp kaçtı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bir kişinin yol kenarına attığı ve el yapımı patlayıcı (EYP) olduğu değerlendirilen cismin infilak etmesi sonucu 4 otomobil ile bir evde hasar oluştu. Vatandaşların korku dolu anlar yaşadığı olay, güvenlik kamerasına da yansıdı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Özgürlük Mahallesi Yunus Emre Caddesi’nde yaşandı. İddiaya göre, cadde üzerinde yürüyen kimliği belirsiz bir şahıs, elindeki patlayıcı olduğu tahmin edilen cismi binanın önüne fırlattı. Cismin yere düşmesiyle birlikte meydana gelen patlamada, park halindeki 4 otomobil ile bir evin camlarında hasar oluştu. Patlamayı gerçekleştiren şahıs, olayın ardından yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, olay yeri inceleme ekipleri de çevrede detaylı çalışma yaptı. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

"Binaya molotof benzeri bir şey atılmış"

Patlama sırasında mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı. Olaya ilişkin gördüklerini anlatan bir mahalleli, "Saat 03.00 sıralarında büyük bir patlama oldu. Camdan dışarı baktım ama herhangi bir şey göremedim. Daha sonra dışarı çıktığımda polisleri ve insanları gördüm. Karşı binaya molotof benzeri bir şey atılmış. Araçlarda ve çevrede ciddi hasar vardı" dedi.

Polis ekipleri, patlamaya neden olan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.