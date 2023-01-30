Maharetli kadınlar üretip kazanıyor

Ankara Keçiören Belediyesi tarafından kadın istihdamına katkı sunmak için Keçiören Etlik Osmanlı Semt Pazarı’nda kurulan ‘Üreten Kadınlar Pazarı’ maharetli kadınların el emeğini ürünlerini gelire dönüştürüyor.

Belediye tarafından ücretsiz olarak hizmete sunulan stantlarda rengarenk el işi ürünleri ve süs eşyaları ile birbirinden lezzetli ev yemekleri müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Yetenekli ellerden çıkan ürünlerin ekonomik gelire dönüştürülmesi için hizmete açılan Üreten Kadınlar Pazarı’ndan Keçiörenli kadınların oldukça memnun olduğunu söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Keçiören Belediyesi olarak kadınlarımızın istihdamını önemsiyoruz. Onlar için ücretsiz satış alanı tahsis ettik. Kadınlarımız her çarşamba ve cumartesi Etlik Üreten Kadınlar Pazarı’mızda buluşuyor. Burada hem sosyalleşme hem de ürettikleri ürünleri satma fırsat buluyor. Süs eşyası, yiyecek ve tekstil ürünlerinin değer bulması açısından Üreten Kadınlar Pazarı’mızı oldukça önemsiyoruz” dedi.