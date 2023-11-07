Maher Holding Grubu TEV ile 'iyilik peşinde' koştu

5 Kasım’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde gerçekleşen Türkiye İş Bankası İstanbul Maratonu kapsamında Maher Holding Grubu da Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile İyilik Peşinde Koş hareketine katılıp bağış kampanyalarına destek oldu.

Dünyanın tek kıtalar arası maratonu olan Türkiye İş Bankası İstanbul Maratonu, bu yıl 45’inci kez düzenlendi. 15 ülkeden 140 civarı sporcunu yanı sıra 50 bine yakın yurttaşın katıldığı maraton, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı coşkusuyla birleşti. Maratonun en çok konuşulan etkinliklerinden biri de Türk Eğitim Vakfı (TEV)’nın başlattığı İyilik Peşinde Koş hareketi oldu. “Gençler Okusun, Cumhuriyetin Geleceği Olsun” sloganıyla başlatılan bağış kampanyasına koşu grubunda yer alarak destek veren Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy, QPAY Genel Müdürü Onur Çağlar ve Valde Bilişim Genel Müdürü Azak Yaşarkut’un yanı sıra Maher Holding çalışanları da destek vererek sosyal medya hesaplarından kampanyalarını duyurdu. TEV yıl boyunca farklı maraton ve koşu etkinliklerinde, bağış kampanyalarını devam ettiriyor.

Maher Holding çalışanlarının katılım gösterdiği koşunun önemine dikkat çeken Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, “Gerek ME-NOVA eğitim danışmanlığı iştirakimiz gerekse üniversitelerde ‘Teoriden Pratiğe Atlayış Serbest’ projesini başlatan markamız Quick Sigorta’nın Alanya’da eğitime kazandırdığı Gülseren-Hüseyin Doğan İlkokulu ile eğitime ne kadar önem verdiğimizin altını hep çizdik, bundan sonra da çizmeye devam edeceğiz. Bu nedenle sadece ülkemiz için değil, dünya nezdinde de büyük öneme sahip Türkiye İş Bankası İstanbul Maratonu’na katılırken TEV aracılığıyla eğitime destek vermek bizim için çok kıymetliydi. Biliyorsunuz biz sigorta grubu olarak birçok spor branşına da elimizden gelen tüm desteği gösteriyor, sporcularımızın yanında oluyoruz. 45’inci Türkiye İş Bankası İstanbul Maratonu da bu iki önemsediğimiz alanı bir araya getiren ve cumhuriyet coşkusunu devam ettiren bir etkinlik oldu” ifadelerini kullandı.