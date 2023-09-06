Mahkeme salonunda gerginlik: Taraflar birbirlerinin üstüne yürüdü

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yol verme kavgasında bir kişinin ölümü, 2 kişinin ise yaralanmasına ilişkin açılan davanın duruşmasında taraflar birbirine girdi. Maktulün annesi, "Benim aslan gibi oğlum öldü" diye bağırırken, ölen şahsın kardeşi de sanığın güldüğünü iddia etti.

Olay, 20 Mayıs 2022 yılında Şehitler Mahallesi Malazgirt Caddesi 4429 Sokak’ta meydana geldi. Otomobilli ile seyir halinde olan Özkan Y. ile motosikletli Ömer A. arasında yol verme sebebiyle tartışma yaşandı. Tartışma sonrasında iki şahıs kavga ederken, olayı çevredeki vatandaşlar ayırdı. Özkan Y. olay yerinden ayrılarak durumu abisi Özcan Y.’ye anlattı. Özcan Y., Ömer A.’ya telefonla ulaşarak konuşmak için adresini istedi. Adresi öğrenen Özcan Y., kardeşi Özkan Y. ve arkadaşı İ.S. ile Ömer A.’nın mahallesine gitti. Mahallede Ömer A., abisi Osman A. ve şahıslar arasında konuşma geçti. Hararetlenen konuşma önce tartışmaya sonra silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda Osman A. (36), eşi H.A. (32) ve kardeşi Ömer A. (30) silahla vurularak yaralandı. Diğer gruptan olan İ.S. ise bıçaklanarak yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Osman A. hayatını kaybetti. Polis ekipleri olaya karışan 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslardan Özkan Y. ile abisi Özcan Y. tutuklandı, diğerler şüpheliler ise serbest bırakıldı.

"2 kişinin laf dalaşına girdiğini gördüm"

Osman A.’nın öldürülmesine ilişkin açılan davanın ikinci duruşması Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Özkan Y., abisi Özcan Y., tutuksuz sanık G.Y., İ.S., ölen Osman A.’nın kardeşi müşteki sanık Ömer A., ailesi ve taraf avukatları katıldı. Olaya ilişkin dinlenen tanık M.K., "Sadece tarafların yol kavgasına şahit oldum. 2 kişinin laf dalaşına girdiğini gördüm. 2 kişi yayan olarak yol ortasına kadar geldiler. Taksi durağından vatandaşlar tarafları ayırdı ve olay bitti" dedi.

"’Bizim evimize nasıl gelirsin?’ diye konuşma duydum"

Müştekilerin komşuları olduğunu söyleyen tanık İ.D., "Pazara giderken kapının önünden tartışma sesleri ve ’Bizim evimize nasıl gelirsin?’ diye konuşma duydum. Bir süre sonra silah sesleri geldi. Arkamı döndüğümde H.A.’nın göğsünün altından kan aktığını ve yere düştüğünü gördüm. Hemen H.A.’nın yanına koştum. Çok fazla silah sesi duydum. Hatta merminin biri bizim balkona isabet etmiş" diye konuştu.

"Abim öldü, sen de gebereceksin"

Sanık avukatı savunma yaptığı esnada maktul Osman A.’nın annesi "Benim aslan gibi oğlum öldü" diye bağırırken, Ömer A., ise sanık Özcan Y.’nin güldüğünü iddia ederek üzerine yürüdü. Salonda kısa süreli yaşanan gerginliğe jandarma ve polis ekipleri müdahale etti. Ömer A., mahkeme salonundan dışarı çıkarıldığı esnada sanık Özcan Y.’ye hitaben, "Abim öldü, sen de gebereceksin" dedi. Sanık avukatı ise Ömer A.’nın sözlerini tutanağa geçmesini istedi. Mahkeme heyeti, savunmaların ardından sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.