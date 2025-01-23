Mahkeme temizliğe hükmetti, cezalarını okul temizleyerek dolduracaklar

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, çeşitli kurumlarla yaptığı çalışmalarla bir yandan Denetimli Serbestlik Hükümlülerini topluma yeniden kazandırıyor, diğer yandan da kamuya ait alanların temizliği ve çevre düzenlemesine katkıda bulunuyor. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokolle Yıldırım ilçesindeki bir ortaokulun, tüm temizliği ve yerleştirme işlemleri denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından yapıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereğince, Yıldırım Belediye Ortaokulunun inşaat temizliği, mefruşat taşıma ve yerleştirme işlemleri Denetimli Serbestlik yükümlüleri tarafından yapıldı. Okul ikinci yarı yıl eğitim ve öğretime hazır hale getirildi. Denetimli Serbestlik Yükümlüleri tarafından okul temizliğine devam edildiği kaydedilirken, önümüzdeki hafta içerisinde de Gürsu ilçesi Zafer Ortaokulu’nun temizliği yapılacağı ve ikinci dönem eğitim öğretim yılına hazır hale getirileceği belirtildi.