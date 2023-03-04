Mahkum yakınları genel af çağrısı için bir araya geldi

Ankara’da mahkum yakınları, genel af çağırısı için Ulus Atatürk Meydanı’nda bir araya gelerek seslerini duyurdu.

Mahkum Yakınları Federasyonu (MAYAFED) öncülüğünde mahkum yakınları ve aileleri Ulus Atatürk Meydanı’nda bir araya gelerek genel af çağrısında bulundu. MAYAFED Genel Başkanı Enver Yılmaz, yaptığı basın açıklamasında adli mahkumlar ve yakınlarının ayrımsız af istekleri için tüm siyasi partilere çağırıda bulunarak “Bu doğrultuda tüm çalışmalarımızı bir kitap haline getirdik, af için gerekçelerimizi adli mahkumların ve yakınlarının tüm mağduriyetlerini burada dile getirdik. Yargılama hak ihlallerinin oluşturduğu yıkımın ortadan kaldırılması ve toplumun kucaklaması için formülsüz olarak adli mahkuma ayrımsız af talebimiz çözüme ulasana kadar mücadelemiz devam edecektir” dedi.

Açıklamanın ardından grup olaysız bir şekilde sloganlar atarak dağıldı.