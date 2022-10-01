Mahmoud Charr meydan okudu

İngiliz dünya şampiyonu Tyson Fury ile maç yapması gündemde olan ve kendisini Osmanlı savaşçısı olarak adlandıran Suriyeli dünya şampiyonu Mahmoud Charr, rakiplerine meydan okuyarak, "Gerekirse hem Tyson Fury hem de Anthony Joshua’ya karşı aynı gece dövüşürüm" dedi.

Türk boks kulübü EC BOXING adına ringlerde fırtınalar estiren Charr, daha önce de iki kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etmişti. Charr, yaptığı açıklamada Türkiye’ye mesaj göndererek, "Selamünaleyküm Türkiye ve Erdoğan amca, inşallah yakında Tyson Fury’e karşı İngiltere’de dövüşeceğim. Kazanırsam kemerimle birlikte Erdoğan’ı ziyaret ederek, bir Osmanlı savaşçısı olarak zaferimi Türkiye’de Müslüman kardeşlerimle birlikte kutlayacağım. Türkiye’yi ve Türkleri çok seviyorum lütfen benim için çok dua edin bana destek ve dualarınız lazım. Tyson Fury ile yapacağım maçta bunlara ihtiyacım olacak. Fury, dört kez benimle maç yapacağını açıkladı ve dört kez de iptal etti. Dün Fury, beni aradı ve benimle dövüşmek istediğini söyledi ve gelecek hafta maçımızın sözleşmesini göndereceğim ifade etti. Bunu sosyal medya aracılığıyla da duyurdu. Fury’in kafası biraz sakat, bir şey söylüyor ve ertesi gün vazgeçiyor. Ben karşılaşmaya hazırım Fury’e karşı her zaman ve her yerde ringe çıkarım. O benim gözümde uzun zürafadır. Onu ağaç gibi dipten kesip yere sereceğim. Bu zaferim tüm İslam aleminin zaferi olacaktır inşallah" şeklinde konuştu.