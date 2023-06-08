Mahmut Arslan'dan Numan Kurtulmuş'a kutlama mesajı

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı seçilen Numan Kurtulmuş’a bir kutlama mesajı gönderdi.

Arslan, “Tecrübeli bir politikacı olan zat-ı alinizi Meclis Başkanlığına seçilmeniz dolayısıyla kutluyoruz. TBMM’nin Türkiye Yüzyılı hedeflerine uygun olarak, ülkemizin geleceği, huzuru, refahı ve kardeşliği için, sosyal diyalog anlayışı içinde sivil toplum kuruluşlarının önerilerini de dikkate alarak önemli adımlar atacağına inanıyor, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz” dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, TBMM’nin 30. başkanı seçilen Numan Kurtulmuş’a gönderdiği mesajda şu değerlendirmelerde bulundu:

“Saygın ve tecrübeli bir politikacı olan zat-ı alinizi TBMM Başkanlığına seçilmeniz dolayısıyla kutluyoruz. Kucaklayıcı ve sosyal diyaloga açık yaklaşımınız ve engin deneyimlerinizin Parlamentonun etkin ve verimli çalışmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bunun ilk adımını da Meclis’te yaptığınız teşekkür konuşması ile attığınızı düşünüyoruz. Konuşmanızda verdiğiniz mesajların Meclis çalışmalarına rehber olmasını temenni ediyoruz. Zat-ı alinizin geçmişten bu yana sivil toplum ile yürüttüğü çalışmaları ve sivil toplumun gelişimine yaptığınız katkıları yakından biliyoruz. STK’ların etkinliğinin artırılması ve genişletilmesi konusundaki öncü rolünüzün TBMM Başkanlığınız döneminde de devam edeceğine inanıyoruz. Parlamentonun bu dönemde de sivil toplum örgütleriyle yakın ilişkilerinin artarak ve kurumsallaşarak devam edeceğine ilişkin etkin politikaları hayata geçireceğine olan inancımız tamdır. Seçimler artık geride kalmış, hükümet oluşmuş ve ülkemizin önemli gündem maddelerine ilişkin çalışmalarına büyük bir hızla başlanmıştır. Zat-ı alinizin konuşmanızda da ifade ettiğiniz yeni anayasa çalışmalarının, sosyal diyalog anlayışı içinde sivil toplum kuruluşlarının önerileri de dikkate alınarak gerçekleştirilmesini, yeni ve özgürlükçü bir anayasanın hayata geçirilmesini temenni ediyoruz. Sizin gibi tecrübeli bir politikacının başkanlığında TBMM’nin Türkiye Yüzyılı hedeflerine uygun olarak, ülkemizin geleceği; huzuru, refahı ve kardeşliği için, sosyal diyalog anlayışı içinde önemli adımlar atacağına inanıyor, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz”.