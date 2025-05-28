Mahmut Hamdemirci'den İstanbul'un Fethi Mesajı

Saadet Partisi Silivri İlçe Başkanı Mahmut Hamdemirci, İstanbul’un Fethi’nin 572. yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı. Hamdemirci mesajında, fethin sadece askeri bir zafer değil, aynı zamanda bir medeniyet hamlesi ve adalet anlayışının sembolü olduğunu vurguladı.

İstanbul’un Fethi’nin, İslam ümmetinin kaderini değiştiren tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirten Hamdemirci, "Saadet Partisi Silivri İlçe Teşkilatı olarak, İstanbul’un Fethi’nin 572’nci yılını kutluyor; bu büyük zaferin İslam Ümmeti’nin kurtuluşuna vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyoruz. ‘İstanbul mutlaka feth olunacaktır’ Hadis-i Şerifi’ne mazhar olan Fatih Sultan Mehmet Han ve kahraman askerlerini rahmetle yâd ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

“Milli Görüş, fetih ruhunun temsilcisidir”

Fetih denildiğinde akla ilk olarak Fatih Sultan Mehmet Han’ın geldiğini, ancak bu ruhun günümüzde merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan ile anlam kazandığını ifade eden Hamdemirci, "Rahmetli Erbakan Hocamız, tarihten silinmek istenen fetih bilincini yeniden canlandırmış, genç nesillere bu kutlu mirası aktarmıştır. O'nun idealleriyle yetişen fetih gençliği, bu kutlu mücadeleyi sürdürecektir" dedi.

“Yeni bir dünya kurmak boynumuzun borcudur”

Saadet Partisi'nin misyonunun tarihsel bir sorumluluk taşıdığını dile getiren Hamdemirci, "Bugün bize düşen görev, ecdadımızın izinden giderek adaleti ve hakkı hâkim kılmaktır. Akan kanı durdurmak, emperyalizmin zincirlerini kırmak ve özgür bir Filistin ile bağımsız bir Türkiye inşa etmek bizim boynumuzun borcudur. İnanç ve gayretle Yeniden Büyük Türkiye’yi ve Yeni Bir Dünya’yı kuracağız" ifadelerini kullandı.