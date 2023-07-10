Afyonkarahisar Motorsporları Merkezi’nde Babalar Günü’ne özel, bu yıl 2.’si düzenlenen baba-çocuk kampının çocukların gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, “Cumhuriyetin 100. yılında baba-çocuk kampını düzenlemek çok önemliydi” dedi.

Afyonkarahisar’ın ev sahipliğinde baba-çocuk ilişkisini güçlendirmek, aileler arası sosyal ilişkilerin ve dostlukların pekişmesi amacı ile 16-18 Haziran tarihleri arasında Motorsporları Merkezinde “Baba-Çocuk Kampı” gerçekleştirilmişti. Konuyla alakalı İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin sorularını yanıtlayan Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Cumhuriyetin 100. yılında baba-çocuk kampını düzenlemenin çok önemli olmasını vurgulayarak, “Afyonkarahisar motor sporları merkezinde gerçekleştirdiğimiz baba-çocuk kampı 250 baba, 250 çocuk olarak toplam 500 kişiyle gerçekleşti. Bu bizim için çok önemliydi. Hem Cumhuriyetimizin 100. yılında zaferin kazanıldığı topraklarda geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızla bir araya gelmek çok önemliydi” şeklinde konuştu.

“İlk kez kayıt ücretini AFAD ve Kızılay’a yatırmalarını istedik”

Yaşanan deprem felaketi sonrası baba-çocuk kampının kayıt ücretlerini AFAD ve Kızılay’a yatırılmasını istediklerini ifade eden Mahmut Nedim Akülke, “Bu sene 100 yılın felaketini yaşadığımız bu topraklarda çocuklarımızın yardım etme duygularını Kızılay ve AFAD’a bakış açılarını da değiştirmek amacıyla bizim için çok önemliydi. Çünkü ilk defa bir kayıt ücreti koyduk. İlk defa da çocukların bu kayıt ücretini AFAD ve Kızılay’a yatırmalarını istedik. 200 aile kayıt ücretini yatırarak, büyük bir coşkuyla bu olayı gerçekleştirdiler. Burada kampımıza katılan çocuklara çok teşekkür ediyorum. Çocuklar çok önemli, yardımlaşma zaten genlerimizde olan bir duygu. Çocuklarımız bunu gerçekleştirmesi bizim için çok önemliydi. Babalar ve çocuklar çok önemliydi. Birlikte hafta sonunu doğada beraber geçirmeleri, takım olmaları, risk almalara, karar vermeleri, karar verme yeteneklerini geliştirmeleri ve en önemlisi teknolojiden uzak, 2 günü doğada geçirmeleri çok önemliydi. Bu kapsamda 2 gün boyunca yapılan etkinlikler, onların gelişimi de böylelikle farklı bir boyuta götürdü. Bu oyunlarda yardım duygusunun gelişmesinin yanı sıra, önemlisi Afyonkarahisar’ın turizmine de katkı sunmasıydı” şeklinde konuştu.