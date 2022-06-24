Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesi Beykoz'daki evinden Fatih Camii'ne uğurlandı

93 yaşında vefat eden İsmailağa Cemaatinin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun naaşı, cenaze namazı için Beykoz'daki evinden Fatih Camii'ne uğurlandı. Sevenleri Ustaosmanoğlu'nun Beykoz'daki evine akın etti.

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  • 24.06.2022 12:48
  • Güncelleme: 24.06.2022 15:04
Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesi Beykoz'daki evinden Fatih Camii'ne uğurlandı
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

Mahmut Ustaosmanoğlu 93 yaşında böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ustaosmanoğlu’nun vefat haberini torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu duyurdu. Dün sabah saatlerinden itibaren cemaat mensupları taziye için Ustaosmanoğlu’nun Beykoz’daki evine akın etti. Bugün ise Fatih Camii’nde son yolculuğuna uğurlanacak olan Ustaosmanoğlu’nun sevenleri Beykoz’daki evinde toplandı. Mahmut Ustaosmanoğlu’nun naaşı, cenaze namazı için Beykoz’daki evinden Fatih Camii’ne uğurlandı.

Mahmut Ustaosmanoğlu kimdir

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Trabzon’un Of ilçesinde 1929’de doğan Mahmut Ustaosmanoğlu, ilk eğitimini memleketinde aldı. 16 yaşında icazet alarak ders vermeye başladı. 1951’de Sivas’a vaiz olarak atandı. 1952’de tanıştığı Ahıskalı Ali Haydar Efendi, onun İstanbul Fatih Çarşamba’daki İsmailağa Camii’ne imam olarak göreve başlamasını sağladı. 1954’ten 1996’ya kadar İsmailağa Camii’nin imamlığını yaptı. Mahmut Ustaosmanoğlu, onlarca eser yazdı. Binlerce öğrenci yetiştiren ve sevenleri tarafından Mahmut Efendi olarak isimlendirilen Ustaosmanoğlu, 2010’da Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu’nda ’İnsanlığa Hizmet Ödülü’ne layık görüldü.

İHA

Editör
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